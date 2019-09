“The Batman” Robert Pattinson fala da sensação de vestir uniforme

Ator vestiu roupa do Homem-Morcego em últimos testes para o papel

Robert Pattinson falou sobre a sensação de vestir o uniforme do Batman pela primeira vez. Confirmado como o protagonista de The Batman, o ator vestiu o figurino em seus últimos testes para o papel:

“Talvez seja a coisa mais maluca que já fiz para um filme”, afirmou Pattinson para a Variety. “Eu coloquei e lembro de dizer para Matt [Reeves, o diretor] ‘parece transformador’. E ele falou algo como ‘espero que sim, você está literalmente no Batsuit’. Você se sente poderoso imediatamente e é surpreendente. É difícil entrar no clima, já que o processo de vestir é tão humilhante. Você tem cinco pessoas tentando te encaixar em alguma coisa. Uma vez que você está com ele é ‘sim, me sinto forte, me sinto durão, mesmo com alguém empurrando minhas nádegas para as pernas”.

Um rumor recente indica que o longa pode mostrar uma investigação no submundo de Gotham, mas a trama oficial do longa ainda não foi divulgada.

The Batman será lançado após Ben Affleck deixar o posto de Homem-Morcego. O ator interpretou o personagem em Batman vs Superman – A Origem da Justiça, no próprio Liga da Justiça e iria estrelar a produção dirigida por Matt Reeves. No entanto, mudanças internas na DCcolocaram Robert Pattinson no papel principal.

The Batman tem lançamento previsto para 25 de junho de 2021.