Thaeme aguarda a chegada de Liz

Thaeme está na reta final da sua primeira gravidez. A pequena Liz, já está pronta para nascer a qualquer momento. “As expectativas são as melhores possíveis para a gente recebê-la com todo amor. Um amor e um momento que aguardei minha vida inteira. Não vejo a hora de pegá-la em meus braços. Está tudo prontinho, agora, só esperando por ela”, emociona-se Thaeme.

Thaeme decidiu ter a Liz no Hospital São Luiz, em São Paulo, e preferiu aguardar para entrar em trabalho de parto. “Apesar da minha vontade de ter um parto normal, é a Liz que irá escolher quando e como nascer. Está tudo indicando que será normal, mas pode ser que na hora a gente tenha que fazer uma cesariana. E não tenho nenhum problema quanto a isso. Só quero que ela venha com toda saúde desse mundo”, adianta Thaeme que confessa também que ela e seu marido, Fabio Elias, estão muito ansiosos para conhecê-la.

No último dia 12, Thaeme e seu parceiro Thiago divulgaram a inédita “Casa Pequenininha” (https://youtu.be/k-jULm9ProM). Thaeme se identificou com a canção assim que a ouviu pela primeira vez. Thiago, que vem acompanhando a gestação da parceira devido aos shows e compromissos profissionais, também se emocionou ao escutá-la. O clipe, que dispensou atores profissionais, capturou a surpresa de Sthephanie e Maikon, que também estão à espera do primeiro filho. Por causa da gestação, Thaeme tem recebido muitas histórias e pedidos de doação, foi daí que surgiu a ideia de ajudar o casal doando um quartinho de bebê.

“Estou muito feliz com a repercussão da música. A aceitação do público foi muito boa e ela tem sido executada nas rádios de todo Brasil. Estamos vivendo um momento muito iluminado, puro e acabamos transmitindo isso no novo trabalho. E tudo que é feito com verdade, toca o coração das pessoas”, finaliza Thaeme.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Thalita Castanha