Taylor Swift escolhe São Paulo para show da turnê internacional

Swifties podem curtir o aguardado evento no Camarote FanZone

A espera acabou!!!! Taylor Swift faz a alegria dos fãs brasileiros com a notícia de dois shows em São Paulo. Até agora, o Brasil será o único país da América Latina a receber o show da turnê Lover, nome do novo disco da cantora. As apresentações acontecem nos dias 18 e 19 de julho no Allianz Parque e o Camarote FanZone, um dos melhores espaços exclusivos do estádio, inicia a venda dos ingressos.

“Já estamos preparando uma festa mais que especial para os fãs da Taylor, afinal é a primeira vez que ela inclui o Brasil em uma turnê internacional”, afirma Leo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa responsável pelo Camarote FanZone.

Os fãs da cantora poderão curtir o esquenta com DJ´s tocando os sucessos de Taylor, banda ao vivo, open food de alto padrão e open bar dos rótulos Jack Daniel’s, incluindo o Tradicional, Honey e Fire, além de vodka Finlândia, tequila El Jimador, caipirinhas, cerveja, refrigerante e água. Na hora do show a animação é garantida com acesso a pista premium ou cadeira inferior (de acordo com o pacote adquirido). Após a apresentação de Taylor, a festa continua no camarote em um animado after party.

O espaço também oferece profissionais especializados para serviços de make-up e cabelo para transformar o look em minutos. Lockers Fast Charger para celulares garantem a carga suficiente para registrar todos os momentos e tornar a experiência inesquecível.

Os convites podem ser adquiridos pelo site www.camarotefanzone.com.br ou pelo telefone (11) 2506-1580

Taylor Swift “Lover” – Camarote FanZone by Jack Daniel’s

Data: 18 e 19 de julho de 2020 às 21h

www.camarotefanzone.com.br – tel (11) 2506-1580

Sobre o Allianz Parque

Mais que um estádio, uma revolução. A inauguração do Allianz Parque, em novembro de 2014, transformou o mercado de entretenimento no Brasil ao criar um espaço único no país, em que a maior paixão nacional, o futebol, convive de forma harmônica com os shows das maiores bandas do mundo. O Allianz Parque, projeto gerido pela WTorre Entretenimento, com naming rights negociado com a Allianz Seguros, foi eleito em votação popular pelo site europeu Stadium DB como a arena mais espetacular do mundo. Explore o mundo por trás do gramado: https://youtu.be/P_yQEwzE1ts

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Divulgação