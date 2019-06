Taylor Swift abre registro de patentes dos nomes de seus três gatos

Além de ser uma das artistas mais bem sucedidas da música pop atualmente, Taylor Swift também tem um bom olho para os negócios. Segundo apurou o site TMZ, Taylor abriu o registro de patente dos nomes de seus três gatos: Meredith Grey, Olivia Benson e Benjamin Button.

Os documentos obtidos pelo TMZ registram os nomes “Meredith, Olivia e Benjamin Swift” para uso em todo o tipo de merchandising. A ideia de Taylor é comercializar produtos com temas felinos utilizando os nomes de seu três gatos de estimação. Meredith e Olivia já tiveram produtos relacionados à elas comercializados por Taylor Swift em 2018. O novo registro de patente adiciona o nome de Benjamin, adotado pela cantora durante as gravações do videoclipe de “ME!”.

Fonte: PopLine

