Sustentabilidade é o tema da semana de moda em Passos

O evento contará com palestras, filmes, workshops, exposições e desfiles. As exposições acontecem durante todos os dias, com estampas criadas pelos alunos com temas entre “América Pré-Colombiana” até o “Rococó europeu”. Haverá também uma recriação da Semana de Arte Moderna de 1922, peças em miniaturas com referências culturais brasileiras, exposição de cultura nordestina, composições gráficas em preto e branco, vitrine viva, entre outros.