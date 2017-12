Sul-Coreano é eleito o homem com o rosto mais bonito do mundo; Bruno Gagliasso é o 57º; Lista Feminina tem Sophie Charlotte e Marina Ruy Barbosa

O sul-coreano Kim Tae-hyung, integrante da banda de k-Pop BTS, é o primeiro colocado na lista dos homens com os 100 rostos mais bonitos do mundo feita pelaIndependent Critics. Conhecido como V, o cantor nasceu em 1995 em Seo District e faz parte do boygroup desde 2013.

O estudo, realizado desde 1990, foi divulgado pela TC Candler e tem como objetivo retratar “o ideal moderno de beleza mundial”. O ator Bruno Gagliasso é o brasileiro mais bem colocado na lista, em 57º, ficando na frente dos americanos Leonardo DiCaprio, na 87ª colocação, e Brad Pitt na 78ª.

A lista de brasileiros ainda é composta pelos modelos Daniel Matsunaga, em 89º, e Marlon Teixeira, em 97º. Depois de V, o top 10 foi composto por: Jason Momoa, Armie Hammer, James Reid, William Levy, Stanley Weber, Felix Kjellberg, Idris Elba, Sehun e Mariano Di Vaio.

Lista Feminina

Já a lista feminina é liderada pela modelo e atriz Liza Soberano, . Entre as brasileiras que apareceram no ranking estão Sophie Charlotte, em 95º e Marina Ruy Barbosa, em 83º.

Camilla Belle, que ficou em 10º, é uma atriz norte-americana de 31 anos com ascendência brasileira. Outros destaques na lista estão Cara Delevingne, em 100º, Gal Gadot, que ficou na 22ª posição, Lupita Nyong’o, em 19º.