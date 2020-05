Sthefany Brito revela que está grávida do 1º filho

Pin Compartilhar 0 Compart.

Assim como Flávia Viana, Sthefany Brito, 32, revelou neste domingo (10) de Dia das Mães que está grávida. Junto ao marido, Igor Raschkovsky, 30, a atriz contou a novidade por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram.

“Nem estou acreditando que estou escrevendo e vivendo esse momento. Com lágrimas nos olhos, e o coração cheio de gratidão venho dividir com vocês a melhor notícia que já recebi na minha vida inteira”, escreveu ela na legenda de uma foto em que aparecem seus dois cães. “London e Montininho foram promovidos a irmãos mais velhos e eu (nem acredito) vou ser mamãe! Estamos grávidos”.

Em seguida, a atriz agradeceu a Raschkovsky por “embarcar comigo nessa jornada”, e desejou ser 10% do que sua mãe, dona Sandra, é para ela.

Em abril deste ano, Brito anunciou via redes sociais que havia retomado seu casamento com Raschkovsky, de quem tinha se divorciado em outubro de 2019. Na época da separação, um pouco depois de completarem um ano de casados, a assessoria da atriz confirmou o divórcio e afirmou que tinha sido de forma amigável e em comum acordo.

Sthefany Brito e Igor Raschkovsky oficializaram a união de votos em agosto de 2018, em uma cerimônia íntima e luxuosa em Montalcino, na Itália. Antes disso, eles haviam namorado por mais de sete anos e já estavam morando juntos.

Esse é o segundo casamento da atriz, que se separou do jogador de futebol Alexandre Pato em 2010, depois de nove meses de união. Na ocasião, ela havia largado a carreira no Brasil para morar com o marido na Itália, o que provocou algumas críticas à atriz.

Fonte: Notícias ao Minuto/ Foto: Reprodução