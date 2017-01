Stephen Hawking completou 75 anos no auge da fama

O físico britânico Stephen Hawking, talvez o cientista mais famoso do mundo, completou 75 anos no domingo (8) em plena maturidade intelectual e no auge da fama, com um louvável histórico de influentes teorias, livros que desaparecem das prateleiras, dezenas de prêmios e até um filme.

Em 1963, aos 21 anos, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa que o relegou a uma cadeira de rodas e o obriga a se comunicar por meio de um computador, que controla com os músculos faciais.

A relação com Jane, com quem foi casado entre 1965 e 1995 e tem três filhos, Robert, Lucy e Timothy, e vários netos, centra o roteiro do filme “A Teoria de Tudo” (2014), protagonizado por Eddie Redmayne e Felicity Jones.

O filme, que transformou o cientista em uma superestrela global e valeu a Redmayne um Oscar, um Bafta e um Globo de Ouro, se baseia na biografia “Travelling to Infinity: My Life with Stephen”, que sua primeira esposa publicou em 2007.

Apesar dos obstáculos impostos por sua doença, pela qual esteve a ponto de morrer várias vezes, Hawking nunca deixou a pesquisa e mantém seu trabalho de divulgação científica.

Doutor pela Universidade de Cambridge, onde entre 1979 e 2009 ocupou a mesma cátedra de Matemática que foi de Isaac Newton, é conhecido por suas teorias revolucionárias, em particular a da “radiação Hawking”, relativa aos buracos negros.

Embora não possa demonstrá-la empiricamente, o mundo da ciência está em sua maioria convencido de que os buracos negros efetivamente emitem essa radiação, que lentamente causa sua evaporação.

Sua teoria sobre a formação do universo, e o conseguinte início do tempo, com o Big Bang há 15 bilhões de anos a partir de um evento “singular” que rompeu as leis da física, também lhe valeu uma legião de seguidores, mas não o Prêmio Nobel, que a descarta pela falta de provas conclusivas.

Em todo caso, o cientista inglês, que quebrou recordes de vendas com seu livro de 1988, “Uma Breve História do Tempo”, acumula condecorações e prêmios, entre eles o Prêmio Príncipe de Astúrias (1998).

Além de respeitado pesquisador, Hawking, que é membro fundador do Centro de Cosmologia Teórica da Universidade de Cambridge, participa frequentemente de atos de divulgação científica e opina frequentemente em assuntos da atualidade – como a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), à qual se opôs no referendo do último dia 23 de junho.

Como membro da Pontifícia Academia das Ciências – embora seja ateu -, em novembro do ano passado disse no Vaticano que perguntar sobre “o que havia antes do Big Bang” não tem de sentido, pois “seria como questionar o que há mais ao sul do Polo Sul”.

No passado foi mais longe ao declarar que a ciência torna Deus “desnecessário”, pois “as leis da física podem explicar o universo sem a necessidade de um criador”.