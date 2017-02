Socialite Heloísa Faissol é encontrada morta, no Rio

Heloísa Faissol, socialite que ficou conhecida por virar MC com a alcunha de Helô Quebra Mansão e que participou de “A Fazenda 7”, foi encontrada morta na tarde de quinta-feira, 2, no apartamento em que morava, na Rua Souza Lima, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A informação foi confirmada pela 13ª DP, que investiga o caso, mas a causa da morte ainda não tinha sido divulgada até a manhã desta sexta-feira, 3.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civíl, foi realizada uma perícia no local e diligências estavam em andamento nesta manhã para esclarecer as circunstâncias da morte. Ainda de acordo com a assessoria, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).

A socialite de 46 anos deixa um filho, José Arthur, de 19 anos, do casamento com o ex-marido, o dentista Rene Gerdes. Procurada, a irmã de Heloisa Faissol, Cláudia Faissol, estava muito abalada. Ela não se estendeu sobre o assunto, mas disse ao EGO que a família “ainda não sabe direito o que aconteceu”.

Um funcionário do prédio em que Heloisa morava contou, na manhã desta sexta-feira, 3, que ela vivia sozinha no apartamento e que não houve movimentação no local desde a noite anterior, quando o filho da socialite teria encontrado o corpo.

Heloísa Faissol participou da sétima edição do reality show “A Fazenda”, da Record, em 2014, quando ficou entre os três finalistas. Ela é filha do renomado dentista Olympio Faissol, que cuidou de bocas de personalidades como o ex-presidente Fernando Collor e o ator Reynaldo Gianecchini.

