Simone e Simaria marcam história da Festa do Peão de Barretos e serão as primeiras Embaixadoras do Rodeio

Pela primeira vez mulheres assumem o título desde sua criação em 2010. Dupla faz show no dia 17 de agosto, sábado

Destacando e homenageando a força feminina no universo sertanejo, a Festa do Peão de Barretos (15 a 25 de agosto) anunciou Simone & Simaria como embaixadoras do evento deste ano.

A dupla assume o posto até então ocupado somente por homens, desde sua criação em 2010. Grandes nomes da música sertaneja já foram os representantes oficiais do maior rodeio da América Latina: Gusttavo Lima (2017 – 2018), Zezé di Camargo & Luciano (2016), Henrique & Juliano (2015), Cristiano Araújo (2014), Chitãozinho e Xororó e Bruno & Marrone (2013), Fernando & Sorocaba (2012), Jorge & Mateus (2011) e Luan Santana (2010).

As artistas, que se apresentaram pela primeira vez no palco da Festa do Peão de Barretos em 2016, comemoraram o convite: “estamos muito emocionadas e honradas por sermos anunciadas as primeiras embaixadoras da Festa do Peão de Barretos. Quem ama sertanejo, assim como nós, sabe da importância desse evento. Hoje, temos o prazer de cantar e entrar para a história da festa como as primeiras mulheres que assumem o título. É muita benção em nossa vida!”.

Ricardo Rocha, presidente de Os Independentes (associação que promove o evento), ressalta a força da mulher em toda cultura sertaneja. “Simone e Simaria, apesar de jovens, já entraram pra história da música nacional, mostrando a força da mulher na música sertaneja com muito talento e carisma. Serão grandes representantes das amantes do rodeio e da música pelo país”, declarou o presidente.

O show das “Coleguinhas” acontecerá no Palco Estádio de Rodeios no dia 17 de agosto, sábado.

Uma vida dedicada à música

Simaria foi a primeira a se destacar na carreira atuando como back vocal do cantor Frank Aguiar com apenas 14 anos. Pouco tempo depois Simone também entrou para a equipe onde permaneceram por sete anos.

A carreira da dupla começou em 2012 já com shows agendados por todo o Brasil. Em 2015 veio a concretização do sucesso nacional com a gravação do primeiro DVD “Bar das Coleguinhas” que levou as artistas para o estrelato com a música “Meu Violão e o Nosso Cachorro”. Em 2016 foi lançado o álbum “Live”.

Mostrando versatilidade musical Simone & Simaria fizeram parcerias com Alok na música Paga de Solteiro Feliz, Jorge & Mateus com o hit Amor Mal Resolvido. Com Anitta gravaram Loka, música que rendeu a elas 3 discos de diamante, Raspão com Henrique & Diego. Outro sucesso premiado das Embaixadoras é Regime Fechado, que alcançou dois discos de Platina.

“Qualidade de vida” é a primeira faixa divulgada do DVD que ultrapassa os 50 milhões de visualizações e figura no Spotify entre as mais executadas no Brasil. A nova música de trabalho, “Aperte o Play”, também tem tudo para conquistar os fãs, as playlists e paradas.

