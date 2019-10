Simone e Simaria lançam “O que é o que é?”, com participação de Marília Mendonça

Pin Compartilhar 0 Compart.

Primeiro dia do mês de outubro e uma surpresa para os fãs! É hoje que acontece um lançamento especial de Simone & Simaria, com participação inédita de Marília Mendonça. “O Que É, O Que É?” chega nas vozes desse forte trio e vai fazer os fãs se divertirem e cantarem bem alto essa canção, composta por Tierry Coringa, que tem músicas gravadas por grandes nomes.

Com uma letra pra lá de divertida, as irmãs ainda trouxeram um grande elenco para participar no videoclipe, que tem direção de João Monteiro e produção de Toti Higashi. Estão lá artistas e influenciadores como Rafael e sua esposa, Débora Cunha, Lexa, Jotinha, Maax Bezerra e Gkay. Pensa na soma desse time, com Simone e Simaria e Marília Mendonça em um quiz sobre amor e chifre. O clipe, que também estreia hoje, foi gravado em agosto, na cidade de São Paulo (SP), e já está disponível no canal oficial da dupla, no YouTube. Assista aqui: https://youtu.be/DBlRIRsuAH0

Recentemente, Simone & Simaria receberam o Certificado de Platina pelo projeto “Aperte o Play” (https://umusicbrazil.lnk.to/AperteOPlay), lançado em março, e o Certificado de Diamante pelo hit “Qualidade de Vida” (https://umusicbrazil.lnk.to/SSQualidadeDeVida).

Gravado no final de novembro passado, em São Paulo, o novo DVD das coleguinhas tem tudo a ver com o atual momento que as irmãs vivem atualmente na carreira. Composto por 13 faixas inéditas e uma regravação, em um projeto intimista, mas digno de superstar, as cantoras contaram com muita luz, leds, bailarinos e as participações especiais de Luan Santana, em “Consciência Suja”; o latino Joey Montana, em “Abusas”; Léo Santana, no single “Liga Liga” e, por fim, Ludmila, no funknejo “Qualidade de Vida”. O clipe desta última, que foi a primeira faixa divulgada do DVD, ultrapassa 68 milhões de visualizações.

A nova música de trabalho, “Aperte o Play”, também já conquistou os fãs, as playlists e paradas. Apenas o seu clipe acumula mais de 33 milhões de visualizações. Assista agora: https://youtu.be/rxT6QsQCDSk .

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Divulgação