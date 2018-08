Simone e Simaria juntas novamente: Cantora volta aos palcos após cinco meses

As irmãs estão juntas de novo. Depois de cinco meses longe dos palcos, Simaria volta a cantar com a irmã, Simone. O retorno será consagrado esta noite, em show no Espaço das Américas, com participação especial do padre Fábio de Mello.

A volta, porém, não será com o ritmo de antes. “Eu aprendi a lição. Vou aprender a olhar mais para mim, a me alimentar melhor e a beber água, coisa que eu não fazia”, diz Simaria.

A agenda de shows terá menos datas, e a sertaneja promete seguir a risca as recomendações médicas.

Simone lembra que foi difícil o período sem a irmã. “Foi um dinheiro duro de ganhar!”, brincou a cantora. “O que duas faziam, ficou para eu fazer apenas. Mas agora, graças a Deus, estamos de volta.”

A apresentação promete render. “Será algo bem diferente. O cenário ficou lindo e a abertura está sensacional”, promete Simaria.

O show terá “Uma em Um Milhão”, música que a dupla lançou na internet e cujo clipe conta com a participação da atriz Deborah Secco.

“Foi uma escolha da gravadora. Mas ela casou bem com o clima da música”, afirma Simone. “Quando eu ouvi essa música, me emocionei na hora. Ela fala de algo bem recente, que é quando a pessoa termina com outra por telefone”, diz Simaria.

O show também será uma prévia do DVD que a dupla começa a produzir, e que será gravado em São Paulo, ainda sem data definida.

“Vai ser bem diferente do que já fizemos. Só posso dizer que terá o clima do ‘Bar das Coleguinhas'”, diz Simaria, citando o primeiro trabalho ao vivo da dupla, lançado em 2015.

As irmãs também preparam a sua participação como técnicas do programa “The Voice Kids”, da Globo, no qual estrearam no ano passado. “É um projeto sensacional, que gostamos bastante de fazer”, afirma Simone.

Simaria quer curtir a nova fase, após o susto com sua saúde. Ela conta que, além da tuberculose ganglionar – doença que, entre outros resultados, tira a energia da pessoa infectada – teve problemas nos joelhos (ela está fazendo fisioterapia).

“Vou tomar todos os cuidados. A gente trabalha e não consegue curtir o que conquista. Você compra um carro e não consegue dirigir. Não é justo!”, brinca Simaria.

Além da nova “Um em Um Milhão”, o show desta noite ainda contará com outros sucessos da dupla.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: AgNews