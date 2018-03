Simone, da dupla com Simaria, ajudou na reconciliação de Naldo e Ellen

A volta de Naldo e Ellen Cardoso, após breve período de separação por conta das agressões do cantor, teve um empurrãozinho de Simone, da dupla com Simaria. Em conversa com o ‘Domingo Show’, a ex-dançarina revelou que foi convidada pela cantora para um retiro espiritual, sem saber que o então ex iria para o mesmo destino, convidado por um pastor.

“Acabou sendo uma coincidência a gente ir para o mesmo destino. A Simone ficou uma hora comigo no telefone e me deu o retiro de presente. Eu não sabia que ele ia, depois descobri que íamos para o mesmo lugar, em dias diferentes”, contou Ellen.

A Mulher Moranguinho também contou que as agressões que sofreu do funkeiro eram motivadas por ciúmes. “Sempre falei pra ele isso, que ele tinha que buscar ajuda, um tratamento. Quando ele começou a se manifestar muito violento”, disse a morena.

Naldo foi preso em dezembro do ano passado depois de agredir a mulher, e solto após pagamento de fiança. Na casa do cantor também foi encontrada uma arma ilegal.

