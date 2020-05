Simaria revela que não pode mais ter filhos

Pin Compartilhar 0 Compart.

A cantora Simaria, da dupla com Simone, revelou em um vídeo para o canal de Matheus Mazzafera que não quer e não pode mais ter filhos.“Ninguém sabe, eu não posso ter mais filhos. Já fiz a ligadura, que nem diz o povo. Porque minhas gravidezes foram muito difíceis, sempre passei muito mal. Eram 9 meses enjoando todos os dias. Não tive uma gravidez que não passei mal. Eu sofria demais. Era na época que eu viajava muito de ônibus […] A gente ainda estava no processo de explodir no Brasil inteiro”, revelou a cantora.

Na fala, Simaria se refere ao procedimento médico de ligadura tubária, ou laqueadura, de esterilização para mulheres que não desejam mais engravidar.

Ainda segundo a cantora, a agenda cheia de shows e viagens também pesou para a sua decisão. Vale lembrar que ela já é mãe de Giovanna, seis anos, e de Pawel, de quatro. “Eu não tinha tempo para a minha família, então peguei meio que um trauma. Falei, se for para ter filho algum dia de novo, é para eu ter tempo de cuidar”.

Na conversa com Mazzafera, Simaria ainda disse que tem usado o período e isolamento social para cuidar de sua casa e fazer coisas que normalmente não consegue fazer.

“Ontem tomei banho de banheira, nós três [ela e seus dois filhos], foi muito legal”, diz ela, que está passando a quarentena em sua casa em Alphaville, São Paulo

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reprodução Instagram