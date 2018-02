Silvio Santos completa 60 anos como apresentador

Um dos maiores nomes do entretenimento brasileiro completa hoje, no dia 7 de fevereiro, 60 anos como apresentador de TV. Silvio Santos (87), é sem dúvidas uma das personalidades mais populares e queridas do Brasil. Um empresário de sucesso que conseguiu construir um verdadeiro império na comunicação, utilizando sua popularidade para divulgar seus empreendimentos.

Primeiro filho de um casal de imigrantes judeus vindos ao Brasil em 1924, Silvio teve de aprender desde cedo a ganhar a vida. Aos 14 anos o jovem Senhor Abravanel, trabalhava como vendedor ambulante, comercializando principalmente capas para títulos de eleitor.

Sua voz era um atrativo que usava para conseguir clientes nas ruas de Niterói, o que acabou chamando a atenção de um radialista que passava por lá. Seu primeiro trabalho na comunicação foi na Rádio Guanabara, onde conseguiu uma vaga, passando em primeiro lugar no teste, superando nomes como Chico Anysio.

Mas a ambição do jovem Abravanel falou mais alto, e ele abandonou a rádio para voltar a ser vendedor ambulante, trabalho no qual ele faturava bem mais. Aos 20 anos, após várias iniciativas bem sucedidas no Rio de Janeiro, Silvio decide tentar a vida em São Paulo.

Ele começou a trabalhar na Rádio Nacional. E em 7 de fevereiro de 1958, ele estreava como apresentador na TV Paulista, comandando o programa ‘Hit Parade’, que exibia quais eram as 10 músicas mais vendidas durante a semana. Neste mesmo ano ele conheceu o também apresentador Manoel da Nóbrega, e compra dele “O Baú da Felicidade” que seria o primeiro passo do que se tornaria o ‘Grupo Silvio Santos’.

Mas há muito mais nesta trajetória de sucesso. Confira em nossa galeria um pouco mais da história deste gigante da comunicação brasileira que comemora 60 anos como apresentador de TV.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Lourival Ribeiro / SBT