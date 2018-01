Silvio Santos avô pela 11ª vez: Nasce Jane, segunda filha de Patricia Abravanel

NOME FOI DECIDIDO NA VÉSPERA DO PARTO: ‘ME CONVENCEU’

Apesar de ter afirmado que escolheria o nome da menina após o nascimento, Patricia anunciou em suas redes sociais que o nome da herdeira foi escolhido em família. “A convicção dele me convenceu! Amo o Pedro falando esse nome, amo o significado e amo o fato de não agradar a todos. Ontem tirei na sorte acreditando que Deus iria me ajudar a decidir, então decidido está! Não vou mais esperar para ver a carinha dela, vou na fé que o nome da minha filha é Jane! Que venha a Jane, cheia de saúde e graça, pelo jeito com muita personalidade e MUITO amada!! Jane estou ansiosa para te conhecer!”, escreveu a filha de Silvio Santos. Anteriormente, ao participar do “Jogo dos Pontinhos”, no programa “Silvio Santos”, ela revelou que o nome estava entre as opções e brincou: “Vai ter um monte de Tarzan atrásdela, mas ela não vai pegar no cipó de Tarzan nenhum”.

‘NÃO VEJO A HORA’, ESCREVEU DIAS ANTES DE DAR À LUZ

No dia dois de janeiro, a mãe de Pedro, de 3 anos – que acompanhou a apresentadora nos treinos na reta final da gestação – vibrou com a chegada do novo ano e se mostrou ansiosa para ver o rostinho da filha. “E nós seguimos juntas!! Não vejo a hora! Minha menina é 2018! Um amigo judeu me disse que no judaísmo o número 18 é super especial. Representa o valor numérico da palavra ‘Chai’ (חי) que significa ‘VIDA’! Quero desejar muita VIDA, muito amor, muita paz, muita saúde, muita alegria, muito sucesso e tudo de melhor em 2018!! Que Deus esteja em você, através de você e seja sempre por você todos os dias desse novo ano!! Feliz 2018!”, exclamou.

