Show do Alok em Poços de Caldas é adiado para domingo (20)

Ainda conforme a empresa, as atrações e o local previsto, na pista de atletismo da cidade, devem ser mantidos, mas o horário foi alterado para às 17h. A organização, no entanto, ainda não informou sobre devoluções de ingressos e reembolso dos valores pagos.

A Organização do evento ‘’Alok em Poços de Caldas’’ comunica a todos os fãs do artista, que devido a questões administrativas, juntamente com as fortes chuvas que caem em Poços, desde a última quarta-feira, o evento está sendo remarcado para o próximo domingo, dia 20/08.