Show de Natal em SP: Anitta e Claudia Leitte apostam em look rosé

Anitta não para! Um dia após o lançamento de “Vai Malandra”, clipe no qual dispensou photoshop e exibiu o “corpo real”, a cantora participou de um show de Natal promovido pelo Instituto Neymar Jr, realizado em São Paulo, na noite desta terça-feira (19). Para o evento, a mulher do empresário Thiago Magalhães escolheu uma produção inspiradora: cropped e saia com superfenda do estilista Vitor Zerbinato. Para completar o look, a funkeira, que planeja maternidade para depois dos 30 anos, apostou em joias Marisa Clermann e sandália Sophia Webster de £395, avaliada em R$ 1.539,36.

CLAUDIA LEITTE USA VESTIDO MAISON ALEXANDRINE

Sintonia no styling das famosas! Assim como a Poderosa, Claudia Leittetambém investiu no tom rosé, mais próximo do rosa quartz, para cantar no concerto. No evento, a jurada do “The Voice Kids”, que irá batalhar com as coleguinhas Simone e Simaria, ornou joias Silvia Furmanovich com vestido criado pelo stylist Yan Acioli em colaboração inédita para a grife de alta costura Alexandrine. Apesar da peça longa e com mangas compridas, a loira mantém o corpo sequinho e medidas enxutas sem dieta. “Não acredito nessa história de busca pelo corpo perfeito. Acredito na saúde! Disciplina pelo bem-estar. O resto é consequência. Eu bebo muita água e tenho uma alimentação saudável. Como tudo com moderação e consciência. Faço muitos exercícios físicos também. Amo nadar e dançar”, disse, em recente entrevista ao “Gshow”.

LARISSA MANOELA LEVA NOVO NAMORADO A SHOW

Com vestido vinho e superdecote, Wanessa Camargo se apresentou e agitou os convidados. Além dela, Larissa Manoela também fez show e atraiu os olhares ao chegar acompanhada de seu novo namorado, o ator Leo Cidade. “A gente se conhece a algum tempo, acabamos nos conhecendo melhor e hoje estamos juntos e felizes”, confirmou a atriz, através de um representante. Ao Purepeople, o carioca, de 21 anos, se disse surpreso com a repercussão do relacionamento. “Eu esperava que teria uma repercussão, mas não tão grande como aconteceu e não que o número de seguidores fosse aumentar tão rápido”, declarou o jovem.

Fonte: Purepeople / Foto: Reprodução