Série ‘The Handmaid’s Tale’ já tem data de estreia no Brasil

Quem esperava com ansiedade pela estreia da série ‘The Handmaid’s Tale’ no Brasil já pode relaxar. O primeiro episódio vai ao ar no canal pago Paramount Channel, em todo o país, no dia 11 de março, às 21h. A novidade é que no dia da estreia as operadoras de TV por assinatura Oi, SKY e Vivo vão liberar o canal aberto para todos os assinantes.

Conforme adianta o portal Uol, o episódio de abertura da série será exibido em versão dublada, com opção de áudio original e legenda dinâmica. A trama foi exibida originalmente pelo serviço de streaming Hulu, não disponível no Brasil.

Nos Estados Unidos, a série inspirada no livro “O Conto Da Aia” (1985), de Margareth Atwood, já segue para a segunda temporada em abril deste ano.

“The Handmaid’s Tale” se passa em um futuro distópico, nos Estados Unidos. Na trama, centrada nas mulheres, as personagens perderam todos seus direitos e foram submetidas a um sistema religioso que as transformou em escravas.

A produção arrebatou os principais prêmios atribuídos pela TV americana, como o Emmy: melhor série de drama, melhor atriz (Elisabeth Elisabeth Moss), melhor roteiro (Bruce Miller), melhor direção (Reed Morano) e melhor atriz convidada (Alexis Blede). No Globo de Ouro deste ano, “The Handmaid’s Tale” também foi premiada como melhor série dramática e melhor atriz em série dramática, conquistado por Elisabeth Moss.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução