Sergio Chapelin deixa o Globo Repórter e se aposentará

A partir de setembro, Maria Julia Coutinho, a Maju, será a única apresentadora do Jornal Hoje, que será reformulado. Sandra Annenberg irá para o Globo Repórter ao lado de Glória Maria.

A decisão foi comunicada nesta sexta-feira (9) por Ali Kamel, diretor de jornalismo da emissora, em um longo e-mail divulgado internamente.

Segundo Kamel, Sergio Chapelin, que está na TV Globo desde 1972, pediu para se aposentar. Ele deve permanecer ligado à emissora, como Cid Moreira. Os dois são considerados símbolos da emissora.

As mudanças ocorrem após a saída de Dony de Nuccio da bancada do Jornal Hoje. O apresentador pediu demissão após ter envolvimento com banco divulgado.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Divulgação / Pedro Curi / TV Globo