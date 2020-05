Semana EaD do Grupo Unis oferta atividades on-line de forma gratuita

Pin Compartilhar 0 Compart.

“A humanidade em um mundo disruptivo”. Este é o tema da oitava edição da Semana da EaD. Todas as atividades serão realizadas no ambiente on-line e são abertas ao público em geral, envolvendo as mais diversas áreas do conhecimento.

Este ano a Semana abriga dois dos principais eventos científicos do Grupo Unis: o VI SImpósio Internacional Online de Inovação (SINOV) e o II Seminário Interinstitucional de Mestrado e Doutorado. Em ambos houve participação especial do Centro Paula Souza de São Paulo e da Universidade Óscar Ribas (UÓR) de Angola, que atuaram na organização e no comitê científico.

Um dos pontos altos da Semana da EaD é a participação do pesquisador Pedro Demo, que é Professor Emérito da UnB (Universidade de Brasília), possui mais de 100 livros publicados e tem larga experiência na área de Política Social, com ênfase em Sociologia da Educação e Pobreza Política.

A VIII Semana da EaD acontece entre os dias 18 a 23 de maio, com palestras e atividades que acontecem on-line e de forma gratuita. Para se inscrever basta acessar este link.

Fonte e foto: Assessoria Grupo Unis