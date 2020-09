Entre os dias 05 e 09 de outubro, acontece a Semana da Inovação – Resgate do Turismo, evento 100% online e gratuito, voltado a profissionais do ramo turístico e demais envolvidos no setor, como comerciantes, administradores municipais, estudantes e apaixonados por viagens.

O evento tem como objetivo discutir os efeitos da pandemia de Coronavírus no mundo, que afetou gravemente o setor turístico, além de propagar ideias que foram realizadas para amenizar os efeitos da crise, e incentivar outras que estão sendo estudadas para a retomada das atividades nós pós-pandemia.

Os palestrantes irão falar sobre as dificuldades encontradas pelos comerciantes durante a pandemia, sobre o impacto da crise nas agências de turismo, e o que podemos projetar quanto ao futuro do turismo no pós-pandemia: viagens internacionais x destinos domésticos.

Entre as trilhas e temas abordados, estão: Novidades no mundo do turismo e hotelaria; Previsões econômicas para o turismo; Inovação nos pontos de vendas de tours; Marketing digital; O micro empresariado no turismo.

Palestrantes convidados

O evento pretende levar informação a empresários e empreendedores do ramo do turismo e de toda a cadeia, como setores da hotelaria e do comércio. Para isso, conta com profissionais atuantes desses setores, e que podem trazer insigths e dicas aos espectadores e alunos.

Bruno Heleno, diretor da CVC; Lia Coutinho, gerente comercial 7 Mktg LSH Hotel; Leo Balardjischvili, sócio-fundador da C2Rio e Evelyne Tabosa, gestora de turismo do SEBRAE-CE são alguns dos importantes nomes do cenário turístico foram convidados para as palestras e aulas online.

A Semana da Inovação – Resgate do Turismo é fruto de uma parceria entre a Coan Inovação e Gestão, consultoria focada em gestão, inovação e transformação digital na carreira e empresa, Sônia Pandini Desenvolvimento Pessoal, empresa de treinamento, mentoria e coaching, e Freestory, plataforma de histórias em áudio.

O evento tem o apoio e divulgação da Rádio Serra Negra, Diário Regional Correio do Sul e da Xper Web Radio

Serviço: