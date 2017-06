Selena Gomez grava música country com o cantor Thomas Rhett

Selena Gomez está entrando no mundo country! Ou pelo menos, em parte dele. É que a cantora gravou uma música para o novo álbum do cantor country Thomas Rhett.

Ele mesmo que confirmou: “É possível. Toda vez que o mundo country se funde ao mundo pop é uma conversa interessante. Muitas coisas precisam estar certas para funcionar. Mas sim, a Selena realmente cantou uma música minha. Ainda está meio no ar se vai realmente para o álbum.”

O processo foi complicado, porque eles não chegaram a se encontrar pessoalmente, mas Thomas explicou que acabou dando tudo certo. “Eu só consegui conversar com ela pelo telefone, mas fiquei muito surpreso pelo quanto ela foi superlegal e respeitosa, porque eu estava morrendo de medo de falar com ela, especificamente sobre a música. Tipo, eu estava com medo de dizer: ‘Talvez se você tentasse isso’ para a maior superestrela que existe no mundo e eu sou apenas eu? (risos). Mas sim, ela é muito fofa e eu mal posso esperar para conhecê-la pessoalmente um dia.”

Fonte: Capricho