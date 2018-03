Seguro de vida mulher garante indenização em casos de câncer de mama e outras doenças graves

Normalmente, as mulheres brasileiras tendem a se preocupar em fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Entretanto, recentemente, foi divulgado um estudo pela Organização Mundial da Saúde (OMS) o qual mostra que mundialmente, o câncer de mama é o que mais mata mulheres na faixa de 20 aos 59 anos. A doença também atinge homens, mas a incidência representa 1% do total.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca) no ano passado foram estimados cerca de 57.960 novos casos de câncer de mama no país. Apesar do aumento das taxas em mulheres mais jovens, ainda, a faixa entre 40 e 50 anos representa 74% dos casos. Por isso, a Sociedade Brasília de Mastologia recomenda a realização da mamografia anualmente a partir dos 40.

O tratamento para a doença existe e o Ministério da Saúde oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde – SUS. Além da prevenção, existem outras maneiras da mulher se precaver. Uma delas é através da contratação de um seguro.

A Seguralta, uma das maiores corretoras de seguros do país, aproveita o mês de março onde é “celebrado o dia internacional da mulher” para estimular a participação da população no controle do câncer de mama e para mostrar os benefícios do Seguro “Vida Mais Mulher”, que garante indenização para o tratamento da doença.

O Seguro foi criado para dar mais tranquilidade às mulheres que precisam enfrentar este difícil momento da vida. Além de receber uma indenização para o tratamento, cujo valor também pode ser utilizado de outras maneiras, a segurada conta ainda com uma segunda avaliação médica e dispõe de ampla assistência 24h em viagens. O capital segurado pode ser de até R$ 500 mil, dependendo da cobertura escolhida, sendo a de diagnóstico de câncer limitada a 50% do capital da cobertura básica.

A indenização também é garantida para invalidez permanente total ou parcial, por acidente ou pagamento do capital ao beneficiário em caso de morte natural ou acidental. O seguro é destinado para todas as mulheres com idade entre 16 e 64 anos. Quer saber mais? Consulte a unidade mais próxima da sua região através do telefone 0800-8785150 ou 4003-5150 e faça uma cotação.

Sobre a Seguralta

Com cerca de 200 mil clientes atendidos desde que está no mercado há 50 anos, e um índice de renovação de seguros que ultrapassa 90%, a Seguralta é uma das maiores corretoras de seguros do país e é pioneira em seguros no setor de franchising. Com mais de 900 unidades comercializadas, a rede foi considerada a 17ª maior rede de franquias do país pela ABF (Associação Brasileira de Franchising).

A Seguralta trabalha com as seguradoras mais bem conceituadas do mercado: são mais de 30 companhias. Entre os seguros oferecidos estão os pessoais como: seguro auto, residencial, vida, previdência privada, consórcio, acidentes pessoais, responsabilidade civil, empresarial, condomínios, fiança, frota, transporte, equipamentos, rural, risco de engenharia, garantia de obrigações contratuais, náutico, aeronáutico, entre outros.

Fonte: Seguralta / Foto: Reprodução