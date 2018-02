“Segundo Sol”: Nova novela das nove já tem data para estrear

Sucessora de “O Outro Lado do Paraíso”, “Segundo Sol” já tem data para estrear como novela da faixa das 21h da rede Globo. De acordo com informações do colunista do Canal 1, do Magazine, o jornalista Flávio Ricco, a obra do autor João Emanuel Carneiro – e que terá direção-geral de Dennis Carvalho – começa a ser transmitida pela emissora a partir do dia 14 de maio deste ano.

Consequentemente, “O Outro Lado do Paraíso” terá seu último capítulo exibido no dia 11 de maio, com reprise no dia 12 do mesmo mês.

Como não poderia ser diferente, a próxima novela das 21h é recheada de atores tarimbados, entre eles Deborah Secco, Giovanna Antonelli e Emilio Dantas, que terão papeis centrais na trama desenvolvida por João Emanuel Carneiro.

De fora. Já a atriz Natália do Vale não fará parte do elenco da nova novela. Inicialmente, Natália estava escalada. Mas com as gravações iniciadas, a atriz pediu para deixar o folhetim por conta de motivos pessoais.

De acordo com informações da jornalista Patrícia Kogut, Natália passará por uma cirurgia no quadril. Em função desse processo cirúrgico, não conseguirá se recuperar a tempo de voltar à novela. A atriz desempenharia um papel de destaque em “Segundo Sol” a partir dos próximos meses de gravação.

No batente. Se por um lado, Natália do Vale deixa a produção da Globo, por outro, a equipe de “Segundo Sol” inicia as gravações na Ilha de Guaratiba, na Bahia.

As viagens internacionais da trama para gravações com atores do elenco da novela não foram liberadas. Um exemplo disso é que Giovanna Antonelli, uma das protagonistas da história, vai gravar em estúdios uma sequência que deveria ser filmada em outro país. A ordem da vez é economizar.

“Segundo Sol” traz Deborah Secco no papel de uma jovem bissexual que se envolve com uma garota de programa.

O ponto de partida da história será quando Beto Falcão, personagem vivido por Emilio Dantas, é dado como morto. Dessa forma, ele volta a ter sucesso na carreira. “Ele é um cantor de axé baiano. Na construção do personagem, descobri que sabia todas aquelas músicas antigas de cor, como É o Tchan, Cia do Pagode, Araketu, Ricardo Chaves e Netinho”, disse o ator ao site “Purepeople”.

Temas

Além do mundo da prostituição, a novela “Segundo Sol”, antes batizada de “De Volta Para Casa” vai falar de drogas, através da personagem de Luisa Arraes, namorada de Chay Suede na ficção, e que na história será uma garota de programa. O assédio sexual no ambiente de trabalho também será abordado através da policial vivida por Nanda Costa.

Fonte: O Tempo / Fotos: Reprodução