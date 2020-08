Secretaria de Mobilidade Urbana irá avaliar trem urbano em Varginha – De Carlos Cornwall

Pin Compartilhar 0 Compart.

Especialista em Direito do Consumidor, mas tendo como hobbye, a história da ferrovia, o advogado Carlos Cornwall, Líder/Ativista do Movimento Ferroviário de Varginha e Região-MFVR e idealizador do Projeto TUV-Trem Urbano de Varginha, nunca desistiu de lutar por essa causa.

O projeto, que visa utilizar os trilhos ferroviários de Varginha para os passageiros, de forma ecológica, calma e também para mobilidade, história e sobretudo lazer, sairia da Mina dos Campos Elíseos, até a região do Damasco\Juriti, passando por lugares nunca visitados pela grande maioria da população.

Entusiasta e estudioso do assunto há muitos anos, Cornwall, acompanhou e publicou em seu blog desde o inicio sobre o VLT-Veiculo Leve sobre Trilhos entre Santos e São Vicente, que resultou num moderno meio de transportes e lazer do litoral paulista.

Obviamente que o nosso projeto é muito mais simples, já que o VLT exigiu milhões de investimento, por ter que utilizar frota de veículos ferroviários importados. Já a ideia do TUV é simples, nos moldes da que já existiu no passado, porem utilizando veículos de linha que poderiam ser fornecidos em parceria pela própria concessionária.

Mas entre as noticias boas que os novos tempos sopram para a ferrovia, é que a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais(Seinfra) vai repassar o estudo do projeto do TUV-Varginha, para área técnica para avaliação.

A SEINFRA em parceria com a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), lançou o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais (PEF), que compreende uma iniciativa de construção de um portfólio de projetos para o setor ferroviário em Minas Gerais, que vai possibilitar a implantação e operação de uma nova estrutura ferroviária no Estado. O PEF é patrocinado pela Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) e os estudos estão sendo elaborados pela Fundação Dom Cabral (FDC).

A partir do diagnóstico do atual sistema e da identificação de demandas de todas as regiões do Estado, será possível definir um horizonte de investimentos de curto, médio e longo prazo para transporte de passageiros e de cargas sobre trilhos. Assim, 63 projetos já foram analisados, em caráter preliminar, no âmbito do PEF.

Varginha novamente na rota ferroviária

Para a região de varginha está em estudo atualmente o trecho ferroviário Lavras – Varginha, que está entre um dos selecionados para estudos no Plano Estratégico Ferroviário. A expectativa é exportar o café e a carga geral a partir do Porto Seco do Sul de Minas, localizado em Varginha, até o Porto de Sepetiba.

Foto: Divulgação