Saúde: Cinco hábitos tóxicos para o organismo que você não sabia

O simples ato de esquentar a marmita no micro-ondas ou a absorção de partículas decorrente da aplicação de desodorantes são hábitos que, embora pareçam inofensivos, oferecem riscos à saúde. Tais costumes fazem com que o organismo acumule toxinas que podem gerar desequilíbrio mental e físico, além de propiciar o surgimento de doenças a médio e longo prazo. Para eliminar essas substâncias nocivas, a clínica MediPraxis SP (http://www.medipraxisspa.com.br/) traz a São Paulo o programa Super Detox, desenvolvido na Inglaterra, que proporciona uma limpeza de dentro para fora em sete dias.

“Infelizmente, no Brasil o Detox é explorado no sentido de emagrecimento, mas esse é apenas um dos resultados conquistados ao se cuidar do equilíbrio entre corpo e mente. Na Europa, por exemplo, é uma prática comum, realizada ao menos duas vezes ao ano”, detalha o naturopata Adoilto Chaves, certificado para aplicar o tratamento no país desde 2004.

O profissional sinaliza, também, cinco práticas comuns do dia a dia que prejudicam o corpo sem que as pessoas tenham consciência da gravidade:

1. Desodorante aerossol: a maioria contém cloridróxido de alumínio ou cloreto e cloridratos para inibir a sudorese. O problema é que essas micropartículas penetram no organismo e podem desencadear o desenvolvimento de câncer.

2. Cosméticos: shampoos, protetores solares e esmaltes de unha contêm substâncias como parabenos e ftalatos, que são responsáveis pela espuma ou pelo brilho e fixação dos produtos. No organismo, porém, elas causam alterações hormonais, aparecimento de câncer e envelhecimento precoce da pele.

3. Plástico no micro-ondas: muitos recipientes utilizados no cotidiano contêm Bisfenol A (BPA), uma substância cancerígena que, quando aquecida a temperaturas elevadas, pode causar problemas cardíacos e hormonais.

4. Água: a indisposição pode ser um sinal de problema com a água. Isso porque o PH recomendado para a água potável é acima de 6,5, porém o abastecimento hídrico das cidades não alcança esse patamar – além de conter produtos químicos como metais pesados, xenoestrógenos e cloro.

5. Leite: além do esforço do organismo para realizar a digestão da lactose após a infância, o leite é carregado de hormônios. Por causa da constante inseminação das vacas para não interromper a produção de leite, elas produzem 33 vezes mais estrona, que é ingerida pelo consumidor.

O Super Detox

Somadas aos agrotóxicos e à poluição, todas essas toxinas acumuladas se transformam em uma bomba invisível, que dá sinal por meio de alguns indícios, como dor de cabeça, indisposição e ganho de peso. O tratamento britânico que chega ao MediPraxis SPA alia uma série de terapias a um cardápio específico para desarmar a ameaça com uma limpeza.

A alimentação oferecida pelo tratamento é 90% alcalina e composta por orgânicos, sem proteína animal e rica em líquidos, para ajudar na recuperação dos órgãos internos. Além da dieta, são realizadas ações terapêuticas que potencializam o processo, como: Ozonioterapia – aplicação de uma mistura de gases oxigênio e ozônio que equilibra o sistema imunológico; Foot Detox – desintoxicação iônica nos pés que torna o PH do organismo mais alcalino protegendo-o de fungos, bactérias e vírus; Enemas – lavagem intestinal com alta eficiência comprovada no tratamento de doenças; Ventosaterapia – técnica milenar chinesa que utiliza ventosas na pele com pressão negativa, criando um vácuo para eliminar as toxinas, entre outras.

“O resultado do programa é altamente satisfatório, pois trabalha com uma desintoxicação do corpo como um todo. A partir do quarto dia os pacientes já sentem mais energia e vitalidade e, ao final, além dos benefícios para a saúde, melhora de forma significativa a aparência estética, tornando pele e cabelo mais viçosos e trazendo uma sensação de rejuvenescimento”, finaliza o naturopata.

O MediPraxis SPA realizará três edições do Super Detox: 27.05 a 03.06, 08 a 15.07 e 05 a 12.08. O programa é acompanhado por uma equipe composta por uma Terapeuta Holística, um Naturopata, um Ozonoterapeuta e um Médico, além de contemplar atividades como meditações, práticas de relaxamento e palestras.

Sobre o MediPraxis SPA

Clínica que aplica técnicas ocidentais e orientais, além de tecnologias inovadoras com foco na saúde a médio e longo prazo, localizada em Itapecerica da Serra, em São Paulo. www.medipraxisspa.com.br.

Fonte: Press works / Fotos: Reprodução