“Sarau da Quinta”, na véspera de feriado comemora 40 anos da Buxarella em Três Pontas

Na véspera deste feriado, a Buxarella vai celebrar seus 40 anos de trajetória com o “Sarau da Quinta”. O Sarau é realizado pelo Canal Ultranativo de Marcel Henriques e Mariana Tiso e DiaD Produções de Natasha Maria.

Com fome de arte e sede de cultura para todos, os jovens decidiram realizar o Sarau para celebrar os 40 anos da Buxarella, com muita música, fotos e história é claro. Até o momento, cerca de 22 músicos confirmaram presença no palco da buxarella: Natasha Maria, Grupo Morena, os irmãos Bruno Morais e Isabela Morais, Marla Giovana, Helen Mariah, Caio Arcanjo, a dupla Bia e Gabriel, Sergio Carioca, Eduardo Botrel, Stéfanny Campos, Danilo, Wallace Alexandre, Amanda Rissi, Julie, Wellington Oliveira, Helbert Gama, Oswaldo Duarte, João Victor, o “João Loco”, Dayvid Castro, Bruno Miranda, Sávio Sacho. Além de música boa terá também, poesia, arte e literatura, com doações de livros da psicóloga Mariana Ximenes.

O Sarau da Quinta acontecerá no dia 20 de abril, véspera de feriado, às 20h00min e será aberto ao público.