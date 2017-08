Saiba quanto a Band paga de cachê para os participantes de “À Primeira Vista”

No programa “À Primeira Vista”, exibido pela Band e apresentado por Luigi Baricelli, o participante além de poder sair com um novo amor também acaba levando uma graninha extra para casa.

Segundo informações do colunista Fernando Oliveira, do jornal “Agora São Paulo”, a atração oferece o valor de R$ 300 de cachê para cada selecionado.

Com o dinheiro nas mãos, os participantes decidem, então, se pagam sozinhos a conta do restaurante – local onde acontecem as gravações do reality – ou se os gastos serão divididos com o “crush”. No final de tudo, o que sobrar vira o cachê.

Na mesma emissora, os cozinheiro concorrentes do “MasterChef” recebem uma quantia um pouco maior por semana: R$ 400. “À Primeira Vista” tem média de 2,5 pontos e ainda não é certeza na grade do canal para o próximo ano.

Fonte: RD1