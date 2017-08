Saiba quais são as empresas que mais gastaram com publicidade no Brasil no primeiro semestre de 2017

A Kantar Ibope Media divulgou nesta terça-feira, 15, dados referentes à publicidade presente nos veículos monitorados pela empresa. Estes receberam mais de 40 mil anunciantes no seis primeiros meses de 2017.

A Hypermarcas movimentou o equivalente a 3% do total no período e, pela primeira vez, ocupou a liderança no ranking. O empresa de produtos farmacêuticos acumulou o equivalente a R$ 1.59 bilhão em compra de espaço publicitário, valor 102% superior ao registrado na primeira metade do ano em 2016, quando ocupava a 6ª posição no ranking.

Entre os 10 maiores anunciantes no período, quatro são do segmento farmacêutico: além da Hypermarcas, a Genomma está na vice-liderança, a Ultrafarma vem em 6º lugar e a Divcom Pharma Nordeste ocupa a 8ª posição.

A compra de espaço publicitário nos meios e veículos monitorados pela empresa alcançou o equivalente a R$ 61.9 bilhões, montante 2% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. 55,5% de todo o investimento publicitário foi feito na TV aberta.

Veja o top 10 de anunciantes no Brasil:

1º – Hypermarcas

2º – Genomma

3º – Unilever Brasil

4º – Ambev

5º – Procter e Gamble

6º – Ultrafarma

7º – Trivago

8º – Divcom Pharma Nordeste

9º – Caixa

10º – Claro

Fonte: RD1