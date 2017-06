Sabrina Sato visita lugares onde é gravada a série Game of Thrones

O Programa da Sabrina deste sábado (1) continua com a viagem divertida de Sabrina Sato e Rodrigo Capella na Espanha.

Desta vez, os apresentadores se aventuram pelas ruas das cidades de Besalú e Girona. Por lá, os dois revivem a época medieval, encaram os desafios e aprendem a viver de acordo com as condições que as pessoas tinham naquele momento da história.

Sabrina também aproveita a viagem para encarar uma batalha típica do período e mostrar os lugares onde foram gravadas as cenas da série de grande sucesso no mundo todo, Game of Thrones.

E no quadro Meu Amor É o Bicho, a apresentadora dá uma de cupido para ajudar Adriana a encontrar sua outra metade da laranja. No palco do programa, ela recebe a bela participante, que terá de decidir entre três rapazes que farão de tudo para conquistar o seu coração. Mas um detalhe importante faz a diferença, eles não exibem o rosto e aparecem para ela usando fantasias de animais, como coelho, gato e urso.

Antes de chegarem ao programa, os candidatos mostram um pouco de sua personalidade e sua intimidade para Adriana, em encontros às escuras, sem que ela veja nenhuma característica física dos rapazes. Quem será o escolhido da noite?

