Sabrina Sato se define como ‘esquisitona’: “Nenhuma mulher fica com ciúmes de mim”

APRESENTADORA BATE MARTELO EM GRAVIDEZ: ‘DE 2018 NÃO PASSA’

Com planos de engravidar do namorado, Duda Nagle, Sabrina já foi alvo de rumores de gravidez ao exibir uma barriga saliente. Depois de negar a especulação, a apresentadora “bateu o martelo” sobre ter o primeiro filho: “Porque minha mãe foi uma mãe que virou mãe depois, sabe? De 2018 não passa”. A artista, aliás, não pretende esperar oficializar a união para ter um bebê, já que Duda “não quer casar”: “Ele não quer festa grande porque, imagina só, o tanto de convidados. Mas acho que vamos fazer várias festas pequenas, sim”.

ARTISTA EXPLICA POR QUE FAZ SUCESSO: ‘SOU MUITO MOLECONA’

Sucesso na Record TV e no Youtube com seu canal de vídeos, a artista explicou por que ganhou simpatia entre os fãs: “Acho que é porque sou muito molecona. Até me cobro um amadurecimento, mas não consigo!”. Apesar do jeito extrovertido, Sabrina garantiu que é bastante rigorosa na hora de trabalhar: “Sou megaexigente, do tipo faz isso, faz aquilo. Se até eu não aguento mais minha cara, imagina então as pessoas!”.

SABRINA ADMITE ATRASO EM PREPARAÇÃO PARA CARNAVAL: ‘PEGAR PESADO NO TREINO’

Em entrevista para o Purepeople, a rainha da Vila Isabel admitiu que se atrasou para a folia por causa da agenda de compromissos: “Esse ano estou começando a minha preparação para o carnaval um pouco atrasada, mas será mais intensa”. “Estou voltando agora de férias e faço 37 anos em 4 de fevereiro. Faço aniversário e preciso intensificar porque o corpo já é outro. Vou pegar um pouco mais pesado no treino e dieta direitinho pela primeira vez, para aguentar o pique na avenida também”, completou.

Fonte: Purepeople / Foto: Reprodução