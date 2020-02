Sabrina Sato importa reality japonês com prêmio de R$ 500 mil

Pin Compartilhar 0 Compart.

Sabrina Sato trouxe um quadro inédito do Japão para a estreia do Domingo é Show, que acontece no dia 8 de março na RecordTV. O game “Made in Japan”, que mantém dez participantes confinados, é a grande aposta da emissora.

A apresentadora entra para substituir Geraldo Luís, que voltou para o Balanço Geral São Paulo após a ida de Reinaldo Gottino para a CNN.

O quadro terá participantes cujos nomes ainda não foram revelados, e que ficarão três meses confinados em uma casa dentro dos estúdios da Record.

Segundo a colunista da Folha de S.Paulo Cristina Padiglioni, a lista de participantes será encabeçada por Dhomini, seu ex-namorado na casa do BBB, e inclui o jogador Richarlyson, Flávio (dos gêmeos, coadjuvantes da Tiazinha, revelação de Luciano Huck na Band dos anos 1990), Sérgio Hondjakoff, Gui Santana, a ex-atleta Maureen Maggi, Babi Muniz, Quitéria Chagas e Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla.

Apresentadores japoneses também lideram o quadro. O prêmio é de R$ 500 mil, e Sato brinca com a quantia: “Isso é só no Brasil, nos outros países ganham uma TV”.

As gravações acontecerão nos estúdios que pertenciam a Gugu Liberato em Alphaville, agora administrados pela família dele.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reprodução Instagram