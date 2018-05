Sabrina Sato está grávida de 7 semanas; gestação seria de risco

A apresentadora Sabrina Sato, de 37 anos, está grávida de sete semanas. Ela está internada desde 14 de abril no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para acompanhar a gestação do primeiro filho, considerada de risco – a assessoria da ex-BBB havia dito que ela tratava de uma torção no joelho sofrida na Páscoa.

De acordo com o colunista Leo Dias, que publicou a informação, os trabalhos de produção do “Programa da Sabrina” estão suspensos e sem data de retorno.

Sabrina e Duda Nagle, o pai do bebê, de 34 anos, estão juntos há cerca de três anos e noivos desde janeiro.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Getty Images