Rouge lança “Bailando”, novo single, no Domingão do Faustão

O tão aguardado single novo do Rouge já pode ser ouvido! Depois de muito mistério, o quinteto pop lançou a música “Bailando” neste domingo (4/2). Trata-se do primeiro single oficial da girlband desde 2005. Considerando que a faixa conta com os vocais de Lu Andrade, isto fica ainda mais significativo: é o primeiro lançamento do Rouge, em sua formação inicial, em 15 anos. Esse parágrafo já deixa claro o motivo de tanta expectativa, né?

A música

A faixa foi gravada pelas cantoras no fim de 2017, depois que aceitaram se reencontrar profissionalmente para uma edição especial da festa gay “Chá da Alice”. Devido ao tamanho sucesso, o grupo entendeu que era hora de voltar de vez. A canção foi composta e produzida por Umberto Tavares, um dos maiores hitmakers brasileiros dos últimos tempos. São dele “Show das Poderosas”, “Bang”, “Sim ou Não”, “Paradinha” e “Sua Cara”, entra tantas outras da Anitta. Ele também é autor de boa parte do álbum “A Danada Sou Eu”, da Ludmilla, que foi indicado ao Grammy Latino.

O Clipe

A gravação ocorreu em um estúdio em São Paulo, com direção da dupla Os Primos – os mesmos de “K.O.” e “Corpo Sensual” da Pabllo Vittar, que juntos acumulam quase meio bilhão de acessos no Youtube. A parte da coreografia fica a cargo de Rômulo Morada, responsável também por toda a parte coreográfica do “Chá do Rouge” e da “Turnê Rouge 15 Anos”.

O Lançamento

Cheio de mistério. O empresário Pablo Falcão, a gravadora Sony Music e o Spotify montaram uma estratégia conjunta para o “efeito surpresa”. A informação vazou, mas não perdeu o encanto: o Rouge lançou a música com uma aparição no “Domingão do Faustão” no quadro “Ding Dong”. É a primeira vez em 15 anos que a girlband participa de um programa da TV Globo, maior emissora do país. Durante seu período de atividade, entre 2002 e 2005, o Rouge foi vetado no canal, por ter sido formado no programa “Popstars” do SBT.

