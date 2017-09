Rota do Sabor Gourmet chega à 3ª edição com 19 restaurantes e cinco cidades do Sul de Minas

Um evento em cinco cidades do Sul de Minas vai trazer uma rota gastronômica a moradores e turistas da região. A 3ª edição do festival Rota do Sabor Gourmet conta com a participação de 19 restaurantes que vão oferecer pratos especiais até o dia 30 de setembro.

A edição deste ano acontece em Boa Esperança, Elói Mendes, Três Corações, Três Pontas e Varginha. Os pratos e bebidas dos estabelecimentos terão descontos entre 15% a 40%.

Quem quiser experimentar a rota gourmet vai poder provar hambúrgueres, pizzas, comida japonesa, chopp, doces e muita comida mineira tradicional.

Os combos de comida mineira podem ser montados de três formas diferentes: prato com bebida, prato com sobremesa ou prato com bebida e sobremesa. Segundo os organizadores, o objetivo do evento é impulsionar os negócios locais e dar a oportunidade à população de criar uma cultura gastronômica.

A rota completa com os participantes do festival pode ser encontrada no site do festival.

Fonte: G1 Sul de Minas