Românticos assumidos: Sem combustível para viajar? Veja 10 ideias originais para resgatar o romance no feriadão

Muitos românticos assumidos deixam de lado pequenos gestos por causa da rotina agitada e problemas cotidianos, mas com criatividade é possível resgatar aqueles momentos de paixão!

O feriado está chegando e a crise dos combustíveis tem feito muita gente repensar como criar alternativas para aproveitar os dias de folga da melhor maneira. Uma delas, para quem já tem um grande amor ou quer conquistar um, é curtir alguns momentos bem juntinho do parceiro.

Mas nada de cair na rotina, hein? Afinal, a conquista não acontece só quando conhecemos alguém. Uma relação com classe, saudável e onde ambos se respeitam envolve carinho, admiração e cumplicidade. Por isso, pequenos gestos de carinho no dia a dia vão ser responsáveis por alimentar esse amor e esse romance.

A conquista deve ser diária! Se não há cuidado, ela vai esfriando até que o casal percebe que se distanciou um do outro. Para te inspirar, o site de relacionamentos Amor&Classe (www.amoreclasse.com.br), voltado para românticos assumidos, preparou 10 ideias para você surpreender seu parceiro e curtir com ele o melhor deste feriado.

As alternativas foram pensadas levando em consideração a crise do combustível já que não dá para pegar a estrada e ir para muito longe. Para quem está em busca de um grande amor, o site oferece um formulário que é preenchido para que parceiros com perfis semelhantes entrem em contato para se conhecerem.

Serão quatro dias de folga. Se você está sozinho, dá tempo de conhecer um parceiro e ainda colocar as ideias a seguir em prática. Afinal, permitir-se amar e ser amado faz bem para o corpo, para alma e para a mente.

Confira as ideias!

1 – Agende um SPA próximo de casa e faça uma reserva para duas pessoas. Aproveitem juntos um dia inteiro só para cuidar do corpo e da mente. Isso também vai ajudar a resgatar a intimidadedo casal.

2 – Depois de um dia no SPA, que tal reviver o primeiro encontro de vocês à noite? Aproveitem para marcar um jantar ou irem ao local do primeiro encontro de vocês, seja no restaurante ou no cinema. Refaçam o encontro e vivam esse momento, que promete ser bem intenso e divertido. Relembrem vários momentos juntos e o nervosismo do primeiro encontro. Vale a pena!

3 – Após o jantar, que tal irem para um hotel em vez de voltar para casa?

4 – Aproveite o feriadão ainda para ir a um parque e fazer piquenique com seu amor. Leve um vinho ou bebida que gostem, além de guloseimas para se deliciarem enquanto curtem a natureza ao redor, sentindo o cheirinho da grama e o vento sobre as árvores, além dos pássaros cantando. Curtam esse momento para uma troca de olhares romântica, acompanhada de muitos beijos e abraços!

5 – Se tem condições de pegar a estrada, vá até um lugar próximo de onde vocês moram e que tenha passeio de balão. Leve seu amor para as alturas!

6 – Deixe as preocupações de lado por alguns instantes e brinque – um com o outro – como nos velhos tempos, sem mágoas e sem ressentimentos, fazendo perguntas que nunca fizeram antes e, claro, deixando o passado para trás. Procure descobrir a cor favorita, filme que mais gosta, viagem inesquecível e outras perguntas curiosas que talvez vocês nunca tenham feito um para o outro.

7 – Faça cartas de amor. Hoje em dia não se tem mais registros de recadinhos porque tudo é digital. Mas que tal inovar, ir até uma papelaria e comprar um cartão bem romântico e entregar com uma cartinha escrita a mão por você? Homens e mulheres vão curtir muito essa recordação depois. Pode entregar com um docinho ou chocolate também, colar fotos do casal.

8 – Em casa, faça pequenos bilhetinhos e deixe em lugares inesperados, como na carteira ou na bolsa do seu amor. Vale ainda no bolso da calça ou de uma jaqueta, dentro da agenda. Nos bilhetinhos, faça propostas, desafios. Reative as brincadeiras entre o casal, que muitas vezes são deixadas de lado por conta da rotina.

9 – Escolham uma receita juntos e sigam até o supermercado para comprar os ingredientes. Na volta, coloquem uma playlist que vocês curtam e, enquanto ouvem a música ao fundo, aproveitem para preparar o prato.

10 – Que tal acender umas velas aromáticas pela casa, com aromas suaves, e colocar uma música de fundo na sala ou no quarto? Depois de um banho a dois, aproveite para fazer massagem um no outro e preparar o clima para depois.

Mais do Amor&Classe

Presente em mais de 35 países, o Amor e Classe é um site que promove o encontro entre solteiros e pessoas livres para um relacionamento com mais compromisso, onde o ponto principal é o romantismo. Para isso, faz o cruzamento de informações dos usuários de forma a apresentar perfis com percentuais de compatibilidade, facilitando a aproximação. O site recebe cerca de 20 mil novos inscritos diariamente.

Fonte: Amor&Classe / Fotos: Divulgação