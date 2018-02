Romancista Mineira que venceu a Síndrome de Burnout utiliza a literatura como instrumento de alerta

Empatia, força de vontade, fé, esperança e a desconstrução da vida perfeita como nos comerciais de margarina. Essa é a mensagem que a autora Renata R. Corrêa transmite em suas obras literárias. A mineira natural de Guimarânia, interior do estado, foi diagnosticada com a síndrome de Burnout em 2014, um distúrbio caracterizado pelo esgotamento físico e mental intenso, é mãe de gêmeos, médica oftalmologista e ainda encontra tempo para se dedicar a escrita diariamente.

Em meio a essa jornada, a autora, assim como muitas pessoas que passam por um período de stress prolongado acompanhando de cobranças excessivas, perfeccionismo e foco no trabalho, se viu no dever de compartilhar esse momento difícil através da literatura. A superação da síndrome de Burnout foi a inspiração para a obra Um ano Sabático. O livro conta a história de Rafaela, uma fisioterapeuta que se vê em um momento da vida onde tudo perde o sentido. Diagnosticada com Burnout, a personagem precisa recomeçar do zero e iniciar um novo ciclo, tanto na carreira quanto na vida pessoal.

“Nós, mulheres, somos mães, profissionais, esposas e nos cobramos para sermos brilhantes e perfeitas em tudo. Só que o excesso de cobrança e a busca incansável pelo perfeccionismo pode acarretar problemas sérios para a saúde, nos levando ao esgotamento físico, emocional, mental… tal como aconteceu comigo,” explica a escritora Renata R. Corrêa que acumula um portfólio de mais três romances.

Entre as obras estão: As coisas não são bem assim, publicada pela editora Pandorga em julho de 2017, Contra todas as probabilidades, seu primeiro romance em formato de ebook e por último Amores e Desamores, uma coletânea de onze contos curtos que abordam todas as perspectivas do amor bem como os medos, as inseguranças, os sofrimentos, sonhos e alegrias. Além destes a escritora conta com uma participação no ebook Sob os Fogos de Copacabana em parceria com outros três autores.

De acordo com a escritora, seu objetivo é utilizar a literatura para difundir boas doses de empoderamento feminino e mostrar que as mulheres podem ser felizes e realizadas em todas as esferas da vida, seja na pessoal ou profissional. “Utilizo os meus romances para inspirar as mulheres, motivá-las e estimulá-las a irem em busca de seus sonhos, desejos e realizações. É importante que nós, mulheres, busquemos o equilíbrio e possamos ser felizes no amor, na profissão e em tudo aquilo que queremos conquistar ”, finaliza a escritora Renata R. Corrêa.

Sobre Renata R Corrêa:

Uma romântica incorrigível, procura sempre passar uma mensagem de esperança com suas histórias. Escreve em seu blog https://www.autorarenatarcorrea.com/blogr e já escreveu quatro romances, voltados para o público New adult, e um livro de contos, sendo que Contra todas as probabilidades, seu romance de estreia e seu livro de contos Amores e Desamores, foram publicados de forma independente, em ebook na Amazon. Seu segundo romance, As coisas não são bem assim, foi lançado pela editora Pandorga, em junho de 2017. Em setembro de 2017 lançou seu quarto livro, e o terceiro romance, Um ano Sabático, em ebook de forma independente na Amazon. Juntamente com três amigos, lançou o livro de contos Sob os Fogos de Copacabana.