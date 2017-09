Rock in Rio divulga detalhes do Game XP, espaço de games do festival com telão e campeonatos

A Game XP, uma das atrações do Rock in Rio 2017, teve mais detalhes divulgados nesta segunda-feira (4). O festival vai acontecer nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro. Neste ano, a Cidade do Rock é no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio.

A parte de games do festival terá uma tela com 75 metros de comprimento e 20 de altura, totalizando mais de 1,4 mil metros quadrados de projeção.

A Game XP ocupará a área de duas arenas olímpicas e terá atividades como:

Disputas entre celebridades

Talk shows

Estantes de grandes marcas

Arena de e-Sports com campeonatos

Palco com trilha de games ao vivo

Em um palco com “estrutura de um grande show”, os visitantes vão assistir disputas entre os melhores gamers do Brasil, com narração ao vivo. Hits de trilhas sonoras clássicas de games serão tocados por banda ao vivo e por DJs.

Quais jogos terão campeonato?

Na Arena, estão confirmadas as disputas de “Counter-Strike: Global Offensive”, “Injustice 2”, “Clash Royale”, “Pro Evolution Soccer 2018” e do jogo de dança “Just Dance”, cuja etapa no Rock in Rio 2017 é a última antes da final em São Paulo.

Além disso, a Disney levará para o palco da arena e o gramado do Rock in Rio, uma ação de marketing de “Star Wars: Os Últimos Jedi”.

“Game já não é mais um nicho. Um quarto da população brasileira joga algum tipo de game virtual. Já é hora de massificar o acesso a esse tipo de experiência, dando vida aos games e entregando conteúdos para o jogador casual, para crianças e para os profissionais no mesmo espaço”, comentou Roberto Fabri, diretor de marketing e curador da Game XP.

As atrações do Game XP irão começar às 14h, horário da abertura dos portões, e vão até o início da noite. A iniciativa será realizada em parceria com a Comic Con Experience (CCXP).

Sete dias de festival