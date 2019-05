Rionegro e Solimões inovam em EP de inéditas

Dupla lança quatro novas faixas em “Rionegro & Solimões 2019” e convoca fãs para escolherem qual será a próxima música de trabalho

Rionegro e Solimões chegam no mercado com mais uma novidade. Nesta sexta-feira, 17 de maio, a dupla mais amada do Brasil lança seu mais recente EP, “Rionegro & Solimões 2019”. Contendo quatro faixas inéditas, com distribuição digital assinada pela ONERPM, as faixas podem ser ouvidas em todas as plataformas streaming.

A faixa que abre esse novo projeto é “Coração Bloqueado”. Um modão romântico e apaixonado no estilo country, bem característico da dupla. Boa pedida pra ouvir no carro, percorrendo as estradas do Brasil. Composta por Rodrigo Reis, Willian Santos e Rionegro, a faixa tem um refrão extremamente poético: “Alguém fala pra ela falar comigo, coração bloqueado é o pior castigo. Sem ela essa casa não tem condição. É só lata e garrafa espalhada no meio do chão”, diz a letra. “Essa é aquela moda pro caboclo ouvir na sofrência. Pra lembrar daquele grande amor. Música gostosa de ouvir e boa de cantar”, detalha Solimões.

“Agora É Tarde Pra Chorar” é uma espécie de sertanejo misturado com bailão, com muitos arranjos de guitarras e sanfonas. Uma música bem animada que conta a história de uma pessoa que conseguiu finalmente se libertar de um relacionamento mal sucedido. “Agora é tarde pra chorar, o amor é uma viagem só de ida, não tem como retornar”, diz uma das frases da animada música. “Essa é pra levantar o poeirão do chão. Música boa pra dançar”, analisa Rionegro. Composta por Rionegro, a faixa tem grande potencial de hit.

A dupla também apresenta a faixa “Mas Eu Sei Que Você Sabe”, composta por Rionegro e Toninho Mesquita. “Você foi cruel e me deixou mergulhado na cachaça, mas agora eu vou voltar e fazer pirraça, diz um trecho da letra. E quem é que nunca fez ou pensou assim? É a voz do povão, oras!”, brinca Solimões.

O EP também conta com o single “Beleza Então”. Sertanejo batidão dos bons! Com vozeirão de Rionegro logo no começo, a moda gruda na cabeça e na primeira ouvida a gente já sai cantando a música. A letra foi composta por Rionegro, Luiz Akal, Israel Alves, Alcebias Flausino, Compadre Cade e Chico Amaral. “Abre a porta da gaiola e deixe o passarinho voar. Cadê a camisa laranja pra eu por nessa mala pra junto com a saudade me acompanhar”, conta a letra. “Essa com certeza não faltará no show”, avisa Rionegro.

E Rionegro e Solimões não param de inovar. Diferentemente de outros artistas sertanejos, eles jogaram na mão do público a escolha do primeiro single deste novo trabalho que será tocado nas rádios de todo o Brasil. “Faremos uma enquete nos stories do nosso instagram oficial @rionegroesolimoes e a mais votada, entrará nas rádios de todo o Brasil. Fiquem ligados nessa ação, galera”, convoca Solimões

Sobre Rionegro & Solimões

Nestes 30 anos dedicadas à música, Rionegro & Solimões subiram no palco mais de 6.000 vezes, lançaram 19 CDs e 4 DVDs, venderam mais de 13 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família (“Peão Apaixonado”, 2000), Cabocla (“Floresce”, 2004), América (“Na Sola da Bota”, 2005) e A Favorita (“Vida Louca, 2008).

Letras

Beleza Então (Paga Pra ver)

(Rionegro, Luiz Akal, Israel Alves, Alcebias Flausino, Compadre Cade e Chico Amaral)

Beleza então. Vou pra bem longe de você

Você vive mandando eu sumir. Paga pra ver

Abre a porta da gaiola, deixa o passarinho voar

Cadê a camisa laranja pra eu por nessa mala

Junto com a saudade que vai me acompanhar

Quando eu tiver lá no meio mundo com outra

Beijando a boca de quem sabe amar

Não vai ficar toda hora lingando e chorando

Enchendo o saco no meu celular

Quando eu tiver lá no meio mundo com outra

Beijando a boca de quem sabe amar

Não vai ficar toda hora lingando e chorando

Enchendo o saco no meu celular

Arrependida querendo voltar

Agora É Tarde Pra Chorar

(Rionegro)

Você saiu e foi embora

Cheia de razão

Pisou no meu coração

E me deixou a ver navios

Desprezou meus sentimentos

Com tanta maldade

Foi cruel sem piedade

Nosso sonho destruiu

Você não contava na verdade

Que iria sentir saudade

Isso não fazia parte do seu plano

Pensou que não fosse doer

E fosse fácil de esquecer

Agora é tarde pra chorar

Você vê as pingas que eu bebo

Mas não vê os tombos que eu levo

Agora é tarde pra chorar

O amor é uma viagem só de ida

Não tem como retornar

Mas Eu Sei Que Você Sabe

(Rionegro e Toninho Mesquita)

Fiquei sabendo que você

Anda querendo saber

Notícias da minha vida

Se eu ainda estou sozinho

Mas eu sei que você sabe

Tudo o que tá acontecendo

Sei que também na verdade

Seu coração está sofrendo

Tá morrendo de vontade

De sentir o meu calor

Tá morrendo de saudade

Quer voltar pro meu amor

Você foi cruel e me deixou envergonhado na cachaça

Agora tá querendo voltar, mas eu vou fazer pirraça

Coração Bloqueado

(Rodrigo Reis, Willian Santos e Rionegro)

Se era tão certo

Porque deu errado

To aqui sozinho

Sem ela do lado

Chorando agarrado

Numa peça de roupa

E de foto em foto

Solidão não perdoa

Não sei onde anda

o meu amor

Alguém fala pra ela

Falar comigo

Coração bloqueado

é o pior castigo

Sem ela essa casa

Não tem condição

É só lata e garrafa

Espalhada no meio do chão

