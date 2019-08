Rick e Renner aquecem o mercado com novo lançamento

Rick e Renner chegam nesta sexta-feira (16), com mais uma grande inovação para somar à música sertaneja. Eles lançam a diferente “Sextou” com claras referências à e-music, mas sem deixar de lado a levada sertaneja clássica que coroou a dupla como uma das mais importantes do Brasil.

SHOW ESPECIAL Nesta terça-feira, 20, Rick e Renner farão uma apresentação pra lá de especial em uma das festas mais badaladas do Brasil, a Festa do Peão de Barretos. No repertório, grandes clássicos de carreira não poderão faltar, como “Ela É Demais”, “Feiticera”, “Filha”, “Escolta de Vagalumes”, “Só Penso Em Você”, entre outros mega-sucessos. “Para nós é extremamente importante fazer parte desta grande festa. Depois da retomada de nossa carreira, só tivemos grandes estradas e seguir e a participação da Festa de Barretos 2019 é mais uma delas”, agradece Rick.

Sextou –Rick e Renner – (compositor: Rick Sollo)

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Abre uma gelada que a sexta chegou (4x)

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Com os amigos em casa, picanha na brasa, cerveja gelada trincando,

Ta tocando um modão viola e violão, to vendo a mulherada chegando.

Vai ser a noite inteira, nessa bebedeira, moçada zueira galera insana

Sabadão vai chegar e o bicho vai pegar nesse fim de semana.

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Toda sexta é assim, turma liga para mim, não precisa insistir to dentro

A semana é pauleira é trabalho é canseira mais eu sou tranqueira arrebento.

Vai ser a noite inteira, nessa bebedeira, moçada zueira galera insana

Sabadão vai chegar e o bicho vai pegar nesse fim de semana.

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Abre uma gelada que a sexta chegou (4x)

Vai ser bruta a parada, olha a mulherada bebendo gelada e cachaça

Avisei a moçada depois da noitada ninguém pega a estrada relaxa.

Vai ser a noite inteira, nessa bebedeira, moçada zueira galera insana

Sabadão vai chegar e o bicho vai pegar nesse fim de semana.

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Sextou, sextou, olha só como é que eu to,

Abre uma gelada que a sexta chegou (4x)