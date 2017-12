Reprise de “Coração Indomável” substituirá “Sortilégio” no SBT

Mesmo há pouco tempo no ar, “Sortilégio” já tem substituta definida no SBT. A trama estrelada por Jacqueline Bracamontes e William Levy será substituída por outra reprise da Televisa, a saber, “Coração Indomável”. A (re)estreia deve acontecer por volta de março.

A informação foi confirmada pelo próprio diretor de planejamento de programação do canal de Silvio Santos, Murilo Fraga, através do Twitter. Coincidentemente, “Coração Indomável” também sucedeu “Sortilégio” em sua exibição original no Brasil, entre fevereiro e outubro de 2015.

Fonte: RD1