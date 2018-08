Renove o guarda-roupa sem gastar muito dinheiro

Consultora de moda ensina como dar um toque especial para deixar peças antigas com cara de novas

Todo mundo tem aquela peça de roupa que ama usar, mas que com o passar do tempo acaba ficando velha ou com um tamanho que já não vista bem. Para não perdê-la completamente, que tal customizá-la?

De acordo com a supervisora do curso de Design de Moda do Centro Europeu, Celinha Maria Buschle, a customização é uma das principais tendências do mercado, além de ser sustentável. A profissional preparou 3 dicas especiais para quem quer dar uma nova cara para peças antigas sem gastar muito. Confira:

Jeans tingido ou desbotado

Leve o jeans antigo em uma lavanderia para tingir em uma cor uniforme. É importante encontrar uma referência de tingimento que te agrade. Se quiser um look para dias mais quentes, as calças longas, por exemplo, podem ser transformadas em um shorts. Basta cortar no tamanho que preferir. Por fim, você pode raspar a peça com um estilete e aplicar spikes, que estão super na moda e que normalmente já são vendidos com aplicador específico.

Paetês e lantejoulas

Coloque mais glamour em suas peças. Você só vai precisar de linha, agulha e paetês (ou lantejoulas) à sua escolha (brilhosos ou foscos). Basta costurá-los nas peças. Pode ser em qualquer peça que o efeito vai ser arrebatador.

Patches

Eles nunca saem de moda. Compre os patches que preferir, pegue sua jaqueta e coloque os patches para ver a posição em que você deseja colar. Eles podem ser grudados com o ferro de passar ou com cola quente. Caso decida fazer a aplicação com o ferro de passar, coloque um pano em cima de cada patch para não danificar sua jaqueta.

Fonte: P+G Comunicação Integrada / Fotos: Divulgação