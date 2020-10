Acompanhe todos os dias na edição online do Diário Regional Correio do Sul, a coluna “Rede de Notícias – Sindjori”.

Unimontes supera médias nacionais

A qualidade do ensino na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) foi demonstrada no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade-2019), cujos resultados foram divulgados pelo Ministério da Educação. Foram avaliados nove cursos de graduação da instituição, que alcançaram notas acima da média nacional. Cinco cursos da Unimontes receberam o conceito 4: Agronomia, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina e Zootecnia. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Justiça determina nova eleição

A 2ª Vara Criminal, da Infância e Juventude julgou parcialmente procedente a Ação Civil com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do município de Caratinga visando anular a eleição para conselheiro tutelar do município, que ocorreu em outubro de 2019. O MP alegou que, por meio de procedimento administrativo, verificou-se a ocorrência de diversas irregularidades durante a realização das eleições em Caratinga. (Diário de Caratinga)

Câmara só com agendamento

Desde a semana passada os serviços disponíveis na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, como o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) e o Jurídico estão funcionando mediante agendamento prévio. A medida passou a valer depois que quatro servidores foram contaminados pelo novo coronavírus. A medida só inclui estes serviços ofertados na sede da Câmara Municipal. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Delegado de Poços é premiado

O delegado Cleyson Rodrigo Brene, da 1ª Delegacia Regional em Poços de Caldas, é um dos vencedores, na categoria jurídica, do concurso “Melhores Delegados de Polícia do Brasil”, promovido pelo Portal Nacional dos Delegados e Revista da Defesa Social. Esse é o terceiro ano consecutivo que Brene recebe a premiação na mesma categoria. Foram 2.037 delegados de polícia indicados, habilitados e avaliados em todo o Brasil, concorrendo nas categorias jurídica, de investigação, gestão, destaque, Delegacia da Mulher (Deam) e legislador. (Jornal A Cidade – Poços de Caldas)

Empresários e médicos em campanha

Médicos voluntários e classe empresarial de Teófilo Otoni estão prestando um relevante serviço na cidade, que é o tratamento precoce das pessoas já nos primeiros sintomas da Covid-19. São dois meses de trabalhos que atingiram cerca de 2.000 atendimentos evitando internações, superlotação nas unidades hospitalares, automaticamente evitando mais mortes. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Etanol sobe 2,97% em Valadares

O etanol, um dos combustíveis mais procurados devido a economia que oferece, agora tem sofrido um aumento considerável. Enquanto em agosto deste ano, o preço estava em média R$ 2,95, em setembro o valor chegou a R$ 3,03, em média, e agora em outubro o etanol está saindo por R$ 3,12. Um aumento de R$ 0,17, que representa 2,97% do valor em uma semana. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Complexo recebe bloco fósseis

Foi entregue ao Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, um grande bloco de calcário e arenito, contendo fósseis de dinossauros carnívoros e herbívoros. O bloco é proveniente da mineração de calcário de um grupo empresarial, com ponto de extração e moagem à esquerda da Rodovia BR-050, a aproximadamente 50 quilômetros da área urbana de Uberaba. De acordo com a equipe do complexo, o próximo passo é a retirada dos fósseis do bloco com cerca de 2,5 toneladas. Aproximadamente 98% desse peso é de calcário maciço e os fósseis estão concentrados em uma camada com cerca de 15 centímetros. Jornal da Manhã – Uberaba)

Câmara derruba anulação das multas

Dois projetos que haviam sido aprovados na Câmara Municipal de Itaúna e aos quais o prefeito Neider Moreira ofereceu veto, alegando vício de iniciativa – quando os edis propõem sem o direito de fazê-lo -, tiveram os vetos derrubados. O primeiro anula todas as multas aplicadas pelos monitores e também os proíbem de emitir as referidas multas. No outro projeto a empresa é obrigada a colocar a disposição dos usuários do rotativo talões impressos em papel, já que o sistema atual é todo feito em meio digital e a alegação dos usuários é de que não conseguem adquirir os créditos para pagar o estacionamento. (Folha do Povo – Itaúna)