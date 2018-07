Record altera horário do Hora da Venenosa, Vídeo Show perde no Ibope e SBT muda tática

A Globo levou ao ar nesta segunda-feira (16), o programa Vídeo Show com uma baita reformulação. A emissora promoveu a estreia de três novas apresentadoras para a atração. As três são ex-BBB’s: Ana Clara, Vivian Amorin e Fernanda Keulla. Disposta a barrar a nova fase da atração, a Record promoveu uma mudança na sua grade de programação com o quadro Hora da Venenosa.

O Balanço Geral SP, foi esticado em quinze minutos e terminou às 15h20, não mais às 15h. Comandado por Reinaldo Gottino, o Balanço Geral SP se tornou o maior concorrente da Globo na audiência diária. O principal destaque do programa é o quadro Hora da Venenosa, que traz as fofocas de Fabíola Reipert e participação de Renato Lombardi. A emissora ficou em primeiro na audiência, desbancando a Rede Globo.

O SBT, se armando contra a nova tática da Record, modificou a ordem de break do Fofocalizando e foi para o intervalo quando o Hora da Venenosa ainda estava no ar. Assim, não disputou por muito tempo com o quadro de fofocas.

Durante o confronto com o novo Vídeo Show, o quadro de Fabíola Reipert foi líder de audiência, variando entre 9 e 10 pontos de média na Grande São Paulo. O Bom dia & Cia do SBT, ocupou o segundo lugar, variando entre 7 e 8 pontos. Já o Vídeo Show, amargou o terceiro lugar, oscilando entre 6 e 7 pontos. Os dados são prévios.

