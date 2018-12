Rafael Ilha vence ‘A Fazenda 10’ e leva prêmio de R$ 1,5 milhão

O peão Rafael Ilha venceu o reality A Fazenda 10 com 62,51% dos votos e levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

De acordo com o portal R7, o ex integrante do grupo polegar disputou a final do programa com João Zoli e Caique Aguiar. Durante o confinamento, Rafael também ganhou R$ 45 mil e duas televisões de 50 polegadas.

Rafael mostrou que além de ser um grande jogador durante o reality, ele também sabia brigar. O ex-polegar teve desafetos com outros peões, como Gabi Prado, Perlla e Luane Dias.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução / Record TV