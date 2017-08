Quem será? Atriz causa em rede social ao reclamar de cortes em filme exibido na Globo

Mariana Xavier causou no Twitter ao comentar a censura que obrigou a Globo a cortar falas do “Minha Mãe é Uma Peça” (2013), que foi exibido no “Temperatura Máxima” neste domingo (6).

“Quem tá que nem eu??? Que sabe o filme de cor e tá percebendo todos os cortes nas falas por causa do horário??”, escreveu a atriz, que recebeu o apoio dos seus seguidores no Twitter. A artista, cabe lembrar, foi uma das estrelas do longa-metragem de Paulo Gustavo.

“Eu já desisti de assistir filme na @RedeGlobo! Se é pra não passar na íntegra, desrespeitando o telespectador, então nem passe nada!”, pediu um internauta. “Nossa, eu odeio quando isso acontece! Até porque adoro rever filmes que amo, então sei as falas e vem a sensação de terem cortado a melhor parte!”, comentou outro. “Uma das cenas que mais dou risada que é a dona Hermínia correndo atrás da Marcelina pra entrar no chuveiro, foi cortada”, citou um terceiro seguidor.

Aliás, horas depois da exibição do filme, Mariana Xavier foi uma das participações do “Domingão do Faustão”. A artista, no ar em “A Força do Querer”, é uma das competidoras da nova temporada do “Dança dos Famosos”.

