Quatro dicas para manter a saúde bucal em dia

Dentista e parceira da GUM® fala sobre a importância da escovação regular e alimentação balanceada

Muitas pessoas não sabem, mas cuidar da saúde bucal é essencial para ter uma vida saudável, já que a boca é responsável por funções que afetam o funcionamento de todo o organismo, além de estar conectada a diversos órgãos do corpo humano.

Pensando nisso, Isabella Mendes, dentista e parceira da GUM®, marca mais inovadora de cuidados bucais no Brasil e presente em 90 países, dá algumas dicas sobre como manter a saúde bucal em dia. Segundo ela, além de visitar o dentista regularmente, existem outros diversos hábitos que podem ser incorporados à rotina de quem busca uma melhor higiene bucal.

Confira abaixo.

1- Invista na limpeza interdental – Limpar o espaço entre os dentes com produtos específicos é fundamental para quem busca uma rotina mais saudável, pois são lugares de difícil alcance para escovas regulares, o que facilita o surgimento de placas e de inflamação gengival. “As gengivas são importantes para suportar e nutrir os dentes, ou seja, qualquer doença na região compromete a arcada dentária, o maxilar e a mastigação, além de refletir no bom funcionamento do corpo humano”, explica Isabella.

2- Escove os dentes três vezes por dia – Realizar a escovação dental regular é a base para uma boa saúde bucal. “O ideal é escovar os dentes durante dois minutos, três vezes por dia, com uma escova macia e de cabeça arredondada, que seja capaz de remover a placa e não machucar os dentes e gengivas”, explica Isabella. Para esta dica, a profissional orienta ter sempre um kit de cuidados bucais à mão, pronto para ser usado a qualquer hora do dia.

3- Higienize a língua – A limpeza do órgão é igualmente importante em uma rotina de cuidados bucais. “A língua auxilia na mastigação dos alimentos e, por isso, concentra certa quantidade de detritos, além de bactérias que podem causar mau hálito”, comenta a dentista.

4- Tenha alimentação balanceada – Não é segredo para ninguém que doces e guloseimas em geral não fazem bem aos dentes, causando cáries, que são incômodas e, se permanentes, tornam-se difíceis de tratar. “Nossa recomendação profissional é que os pacientes se acostumem a substituir alimentos com muito açúcar por outros ricos em fibras, além de frutas, verduras e legumes. Assim, é possível garantir não só uma saúde bucal de qualidade, como também uma vida mais saudável e equilibrada”, finaliza a especialista.

Sobre a GUM®

Lançada há 50 anos nos Estados Unidos, a GUM® é a principal marca de cuidado bucal da Sunstar, empresa de origem japonesa e sediada na Suíça, que está presente em mais de 90 países ao redor do mundo e é reconhecida pela fabricação e distribuição de produtos inovadores para saúde bucal. No Brasil desde 2014, o portfólio GUM® conta com linhas diferenciadas para cuidado bucal diário e especializado. A marca atua em quatro categorias: limpeza interdental, linha ortodôntica, adulta e infantil, e seus produtos podem ser encontrados nos principais mercados e farmácias do país. Na América Latina, a Sunstar possui ainda operação direta no México, Argentina e Colômbia, além de ampla distribuição nos demais países em que atua.

latam.gumbrand.com/

Fonte: Dezoito / Foto: Reprodução