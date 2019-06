Quais são as doenças que o teste do pezinho pode prevenir?

Saiba como amenizar o desconforto do seu bebê nesse exame tão importante

No dia 6 de junho é celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho. A data foi criada para lembrar que, com apenas uma pequena picada no calcanhar do recém-nascido, o exame de triagem neonatal detecta doenças metabólicas, genéticas e infecciosas que podem causar lesões irreversíveis no bebê.

A maioria das doenças detectadas pelo teste pode ser tratada antes mesmo que os sintomas apareçam. A descoberta precoce proporciona melhores resultados nos tratamentos e maior qualidade de vida para as crianças. Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde é de que ele seja feito ainda na maternidade, entre o 3º e 5º dia de vida.

“Muitos pais não realizam o exame por pena da criança, que poderá sentir dor na realização do teste. Mesmo assim, as famílias precisam se conscientizar de que os benefícios são maiores. Além disso, alguns lugares já oferecem equipamentos com novas tecnologias que reduzem o desconforto do exame, pois permitem uma incisão menos profunda no calcanhar do bebê”, explica Dra. Glais Libanori, Médica Patologista e Gerente Regional de Assuntos Médicos na BD para pré-analítico.

A nova tecnologia – Lanceta Microtainer® QuikHeel™ – está disponível em hospitais e maternidades privados no Brasil e pertence a BD. Trata-se de uma micro-lâmina cirúrgica extrafina, de aço inox, que faz uma punção pendular – ou seja, um corte mais superficial que diminui a sensação de dor.

Dentre as doenças possíveis de serem detectadas pelo teste estão anemia falciforme, fibrose cística, hipotireoidismo congênito, rubéola congênita, sífilis congênita, fenilcetonúria, hiperplasia congênita de adrenal entre outras.

Sobre a BD

A BD é uma das maiores empresas de tecnologia médica do mundo que está promovendo o avanço da saúde ao investir na descoberta médica, no diagnóstico e na prestação de cuidados. A empresa apoia os profissionais que estão na linha de frente dos cuidados da saúde por meio do desenvolvimento de tecnologia, serviços e soluções inovadoras que ajudam a avançar na terapia clínica para pacientes e no processo clínico para os prestadores de cuidados de saúde.

A BD e os seus 65 mil funcionários têm paixão e compromisso em ajudar a melhorar os resultados dos pacientes e a segurança e a eficiência do processo de atendimento clínico, além de permitir aos cientistas de laboratório diagnosticar melhor a doença e promover as capacidades dos pesquisadores de desenvolver a próxima geração de diagnósticos e terapêuticos.

A BD tem presença em praticamente todos os países e parceiros com organizações de todo o mundo para abordar alguns dos problemas de saúde globais mais desafiadores. Ao trabalhar em estreita colaboração com os clientes, a BD ajuda a melhorar os resultados, reduzir os custos, aumentar a eficiência, melhorar a segurança e ampliar o acesso aos cuidados de saúde. Em 2017, a BD recebeu a C. R. Bard e seus produtos na família BD.

Para mais informações, acesse www.bd.com.br