Projota está no “Música na Band” desta sexta-feira

Nesta sexta-feira (26), às 22h, a atração do Música na Band é o rapper Projota, que lança seu terceiro álbum, ”Tributo aos Sonhadores I”, com exclusividade no programa. O projeto, com oito músicas inéditas compostas pelo rapper, reflete a trajetória de 10 anos do artista.

A capa do álbum, do designer JP Cunha, traz o paulista com os olhos fechados e mãos juntas em sinal de oração, simbolizando a gratidão que tem pela realização de seus sonhos. A segunda parte do álbum tem previsão de lançamento para segundo semestre deste ano.

Música na Band vai ao ar toda sexta-feira, às 22h, na tela da Band, com apresentação de Rick Bonadio.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação